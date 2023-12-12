«Понятия не имею, кто ее слушает»: Сергей Соседов высказался о гонорарах Ирины Круг

Сергей Соседов рассказал, что не понимает, кто слушает песни Ирины Круг. Об этом он сообщил порталу «Страсти».

Несколько недель назад стало известно о том, что Ирина Круг готова выступить на новогодних корпоративах за 900 тысяч рублей. При этом есть опция, которая предусматривает выступление с сыном Александром - такой концерт обойдется в 1,3 миллиона рублей.

«Страсти» решили узнать у музыкального критика Сергея Соседова о том, как он относится к подобным расценкам за выступление шансонье.

«Мне совершенно неинтересно творчество и пение Ирины Круг. Понятия не имею, кто ее слушает. Спросите у них, чем она их пленяет. А раз просит миллион, значит, найдутся дураки, которые будут эти деньги платить. Богатых дураков надо разводить на бабло. Желаю ей в этом успеха!» - заявил Соседов.

Напомним, Ирина Круг является второй женой покойного музыканта Михаила Круга. На своих концертах певица исполняет как собственные песни, так и хиты бывшего мужа.

Ранее мы писали о том, что критик Бабичев раскритиковал сына Михаила Круга за «неадекватные» гонорары.