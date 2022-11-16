Осужденному за педофилию режиссеру «Ералаша» Белостоцкому изменили приговор

Московский городской суд принял решение о сокращении срока наказания режиссера «Ералаша» Ильи Белостоцкого. Это произошло из-за переквалифицирования обвинения.

В пресс-службе суда заявили, что осужденному за педофилию мужчине снизили срок пребывания в тюрьме в два раза. Теперь его наказание – 6,5 лет в колонии общего режима.

Напомним, что ранее Солнцевский суд приговорил режиссера детского проекта на 14 лет пребывания в исправительной колонии строгого режима.

После заключения суда адвокат осужденного заявил, что Белостоцкий не совершал ничего из того, в чем его обвинили. По его словам, дело было сфабриковано и построено на вымыслах.

Однако в 2021 году в квартире режиссера был произведен обыск, в ходе которого были обнаружены фотографии и видео с обнаженными детьми.

Ранее мы рассказывали историю известного педофила Екатеринбурга, который в течении 10 лет насиловал маленьких девочек, несмотря на последнюю стадию рака мозга.