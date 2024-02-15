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И ТАКОЕ БЫВАЕТ
Опубликовано 15 февраля 2024, 20:46
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С кровотечением доставили в больницу: в Подольске десятимесячный ребенок проглотил рыболовный крючок

В Подольске десятимесячная девочка проглотила забытый отцом рыболовный крючок.
С кровотечением доставили в больницу: в Подольске десятимесячный ребенок проглотил рыболовный крючок

© Freepik

В Подольске десятимесячная девочка проглотила забытый отцом рыболовный крючок с грузом. Это случилось, пока мать мыла посуду после обеда.

Подробности приводит сайт mk.ru.

Девочка достала отцовскую коробку с рыболовными снастями, там лежал крючок. Девочка проглотила его, кончик предмета зацепился за стенку глотки. Ребенок стал кашлять, а при попытке матери достать шарик началось кровотечение. Девочке незамедлительно вызвали скорую.

В больнице врачи сделали анестезию и достали крючок из глотки с помощью специального инструмента. После этого ребенка с мамой отпустили домой, госпитализация не потребовалась.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье пятилетний мальчик проглотил палочку от чупа-чупса. Она встала поперек горла, началась рвота. Врачи извлекли предмет под общим наркозом.

Источник фото:Freepik
Источник:mk.ru
Автор:Лилия Караева
Теги:
дети
происшествие
врач