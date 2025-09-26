«Оставили как реликвию»: сын задержанной за суррогат в Сланцах рассказал о найденном в доме самогонном аппарате

Задержанная по подозрению в продаже суррогатного алкоголя в Сланцах, Ленинградская область, сотрудница детского сада во время допроса не признала свою вину. Предполагаемая 60-летняя бутлегерша заявила, что более 10 лет не варила бормотуху.

Стало известно, что при обыске в ее частном доме, на чердаке был обнаружен самогонный аппарат. Сын задержанной, в свою очередь, заявил в беседе с 78.ru, что прибор принадлежал его бабушке. Его оставили на память и по прямому назначению он не использовался с 1990-х годов.

«Этот аппарат принадлежал моей бабушке покойной. В те времена был промысел, он работал. На данный момент он не используется и был оставлен как реликвия, как старый самовар. Его изъяли, можно обратить внимание, что все шланги, детали давно прогнившие, давно вышедшие из строя», — отметил мужчина.

По делу о суррогате также задержали супруга воспитательницы, но мужчину пока отпустили. Правоохранители выясняют, принимал ли он участие в нелегальном бизнесе.

Ранее сын подозреваемой в продаже суррогата в Ленобласти опроверг ее причастность.