«Назвали маму, чтобы прикрыть себя»: сын задержанной за продажу суррогата в Ленобласти опроверг ее причастность

Число жертв суррогатного алкоголя в Ленобласти к этому часу выросло до 19 человек. По подозрению в распространении была задержана 60-летняя сотрудница одного из местных детских садов. Однако сын женщины опроверг ее причастность к случившемуся.

В разговоре с Telegram-каналом «Осторожно, новости» молодой человек рассказал, что «никакой торговли из квартиры никогда не было». По его словам, найденная в ее доме тара была предназначена для бытовых нужд, «носить воду».

Кроме матери мужчины, правоохранители задержали другого подозреваемого. Собеседник Telegram-канала также поведал, что данный гражданин и раньше попадал в полицию за продажу суррогатного алкоголя. На этот раз он указал на воспитательницу детсада «из-за боязни угроз от реальных людей, причастных к этому».

По его мнению, фальшивый алкоголь продавали знакомые бывшего мужа его матери.

«Фамилия эта осталась на слуху. Чтобы прикрыть свой зад, назвали маму, потому что женщина не сможет бороться с этими ублюдками», — отметил сын задержанной.

Он добавил, что семья планирует оспорить решение о задержании. Сейчас женщина находится под стражей.

