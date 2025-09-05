Оставившая в коробке новорожденную дочь жительница Всеволожска уже была судима за убийство ребенка

Появились новые подробности в деле о матери, бросившей новорожденного ребенка в коробке у мусоропровода во Всеволожске. Как стало известно каналу 78.ru, 38-летняя женщина ранее привлекалась к уголовной ответственности.

Сообщается, что в 2013 году, когда ей было 26 лет, она убила своего малолетнего сына, задушив его пеленкой. В ходе следствия она призналась, что ребенок громко кричал и мешал ей распивать спиртные напитки. Тогда ее приговорили к 9 года колонии.

Кроме того, ее судили за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, мошенничество, фиктивную регистрацию и организацию притонов.

Сейчас в ее отношении возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство матерью новорожденного.

Ранее мы писали о том, что ее новорожденная дочь была найдена очевидцами в коробке около мусоропровода. Пуповина была оторвана, но не перевязана. Серьезных повреждений на теле девочки не нашли. Девочка была доставлена в медучреждение.