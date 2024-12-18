Муж объяснил поступок женщины, оставившей ребенка в ТЦ Петербурга с запиской «мама не вернется»

Муж россиянки, оставившей ребенка в торговом центре Санкт-Петербурга с запиской, объяснил поступок. Мужчина рассказал о послеродовой депрессии жены.

Об этом пишет РЕН ТВ.

Журналисты связались с ним – в разговоре мужчина признался, что не знал о действиях супруги. У женщины может быть тяжелое моральное состояние, допускает он.

Случившееся мужчина назвал ошибкой. Также выяснилось, что оставленный ребенок второй в семье.

Напомним, женщина оставила младенца в ТРК с запиской. В ней говорилось: «Мама не вернется. Позаботьтесь о нем».

Сейчас с малышом все в порядке. Он под наблюдением врачей.

Фонтанка писала, что младенцу на вид 2-3 месяца. Женщину вычислили по камерам. Оказалось, что она приехала в ТЦ на машине «Шевроле Спарк». Владельцем автомобиля является 35-летняя петербурженка. Корреспонденты дозвонились до нее, но женщина заявила, что не ездила в ТЦ 18 декабря.

Ранее сообщалось, что в метро Петербурга эскалатор зажал руку девочки, пока мать отвлеклась на второго ребенка.