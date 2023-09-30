Оставил записку: в Челябинске школьник покончил с собой

Школьник из Челябинска покончил жизнь самоубийством, об этом пишет 74.RU.

Как стало известно журналистам, тело девятиклассника нашли под окнами одного из домов. Происшествие случилось в минувшую пятницу, 29 сентября, в Металлургическом районе Челябинска.

В Следственном комитете Челябинской области сообщили, что информацию не комментируют. Отмечается, что дома школьник оставил предсмертную записку, содержание которой не раскрывается.

Ранее мы писали о том, что в Москве мать на сутки оставила двух малышей без воды и еды в запертой квартире. Когда из квартиры начал доноситься детский плач, тревогу подняли соседи. Они вызвали полицию, малышей госпитализировали. Выяснилось, что дверь в комнату детей была заставлена пеноблоками. Вероятно, это было сделано для того, чтобы они не смогли выйти. В отношении нерадивой матери возбудили уголовное дело.