Девятимесячная девочка умерла в квартире при загадочных обстоятельствах

22-летняя петербурженка обнаружила в квартире тело девятимесячной дочери. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Девушка решила уйти по делам и попросила подругу присмотреть за дочкой и годовалым сыном. Когда молодая мама вернулась домой, то увидела, что малышка лежит между кроватью и стеной.

«В квартире был только годовалый брат погибшей девочки. Подруги дома не было, а входная дверь была закрыта», – передает источник.

Точная причина смерти ребенка пока неизвестна. Специалисты будут проводить судмедэкспертизу, чтобы выяснить, из-за чего погибла малышка.

На данный момент следователи заняты поисками женщины, которую оставили с детьми.

Ранее мы писали, что в Москве полуторагодовалый мальчик насмерть отравился лекарствами для сердца, которые родители забыли убрать со стола.

Малыш съел четыре таблетки, после чего ему стало плохо. Обеспокоенная мать сразу же вызвала бригаду скорой помощи, однако медикам оставалось лишь констатировать смерть ребенка.