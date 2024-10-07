Оставил дочь без матери: в российском городе муж-изменник жестоко расправился с бывшей женой

6 октября в городе Могоча нашли тело 32-летней женщины со следами убийства. По версии следствия, ее лишил жизни бывший супруг — его задержали правоохранители.

Катя и Амин (имена изменены — прим. «Страсти») дружили еще со школы. Мужчина казался девушке идеальным. Пара переехала в Хабаровск и запустила свой бизнес, на который Катя брала многомиллионные кредиты. Она забеременела и буквально за неделю до родов столкнулась с предательством супруга, узнав, что он изменяет. В ответ на эти обвинения Амин поднял руку на жену, пишет Kp.ru.

В прошлом году Екатерина вернулась с маленьким ребенком к родителям в Могочу. Вскоре она развелась с мужем и начала новую жизнь. Но экс-супруг не унимался и начал преследовать девушку.

«Он не раз открыто угрожал, что оставит их двухлетнюю дочь без матери», —рассказывает лучшая подруга погибшей.

Екатерина неоднократно обращалась в полицию из-за угроз Амина. Он говорил, что расправится с ней, ее родителями и ребенком. В машине девушка обнаружила отслеживающий трекер. Незадолго до убийства в соцсетях мужчина писал: «Жди…».

На два месяца он оставил бывшую супругу в покое. Все выдохнули, узнав, что мужчина женился. В воскресенье сибирячка села в машину и поехала в гости. Примерно в 23.00 она вышла из подъезда и спустя 15 минут ее нашли с пулевыми ранениями в том же дворе.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «убийство». Решается, с кем будет жить двухлетняя дочь Екатерины.

До этого в Подмосковье педофил напал на братьев, угрожая убить их мать. Подробнее читайте здесь.