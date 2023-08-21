«Остановилось сердце прямо на приеме»: 63-летняя пациентка новосибирской клиники умерла после укола

Под Новосибирском, в городе Бердске, скончалась 63-летняя пациентка частной клиники. Местная жительница посетила медицинское учреждение, где ей сделали укол, после которого ее сердце остановилось. Об этом сообщает «Бердск-онлайн».

По информации источника, женщине был поставлен диагноз «поражение межпозвоночных дисков». Она наблюдалась у опытного нейрохирурга. Как рассказала дочь погибшей, 14 августа ее мать отправилась на прием, где ей был введен неизвестный препарат. Пожилая россиянка умерла, не выходя из процедурного кабинета. При этом родственникам пациентки не сообщали о случившемся и даже не впускали в помещение, где все произошло.

В гибели матери девушка винит врача и клинику. Она объяснила, что от нейрохирурга получила только слова, что у него в практике подобное впервые. Также она подчеркнула, что после новостей о смерти родительницы пребывала в истерике, но никто из медиков ей не помог.

«Действительно произошло горестное событие. У женщины остановилось сердце прямо на приёме у врача. Делала блокады до этого, с улучшениями, в этот раз не успел. Ждем официальное заключение судмедэкспертизы и кучу проверок», - сообщил представитель клиники.

Ранее в Москве пострадала 10-летняя девочка, которая вместе с родителями решила воспользоваться каршерингом. Ей в ногу воткнулся шприц с неизвестной жидкостью, который торчал из сидения.