Остался девятимесячный малыш: молодая мать выпала с 24 этажа и погибла

Молодую жительницу Екатеринбурга нашли мертвой под окнами жилого дома. Предполагается, что девушка разбилась в результате падения с 24 этажа. У погибшей горожанки остался девятимесячный ребенок, передает kp.ru.

Бездыханное тело 23-летняя уроженки Пермского края по имени Кристина обнаружили 10 сентября. Оно лежало возле жилой многоэтажки. Люди, сделавшие ужасающую находку, вызвали на место инцидента медиков и полицию. Прибывшие врачи констатировали смерть девушки и зафиксировали у нее травмы, характерные для падения с большой высоты.

По предварительным данным, Кристина погибла в результате несчастного случая. Незадолго до смерти она мыла окна на 24 этаже в квартире. В какой-то момент девушка не удержалась и упала вниз. У погибшей молодой матери остался девятимесячный малыш.

В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов разбираются в случившемся. Официальных комментариев относительно обстоятельств гибели девушки пока не прозвучало.

Ранее в Нефтеюганске после падения с высоты умер годовалый мальчик. Малыш выпал из окна, пока его мать отлучалась по делам в соседнюю комнату.