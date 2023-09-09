Мать вышла на пару минут: годовалый мальчик выпал из окна на 15-м этаже и погиб

В одной из семей Нефтеюганска произошло горе — годовалый малыш погиб после падения с высоты. Ребенок, оставшись один, выпал из окна на 15-м этаже. Его мать отлучилась на пару минут из кухни, а когда вернулась, то увидела, что мальчика нет, передает kp.ru.

Через некоторое время к дому прибыли врачи скорой помощи. Они осмотрели упавшего с высоты ребенка и констатировали его смерть. Позже медики сообщили о случившемся в правоохранительные органы.

Сотрудники полиции работали на месте гибели несовершеннолетнего до позднего вечера. В рамках проверки они установили детали случившегося. По данным стражей порядка, мальчик выпал из окна без посторонней помощи. Когда мать вышла из кухни на пару минут, сын забрался на диван, который стоит возле подоконника. Вернувшись, женщина не обнаружила сына. В тот момент она сразу поняла, что случилось. Спасти мальчика не представлялось возможным.

Ранее в Волгограде девятилетний школьник пострадал в результате падения с высоты. Он спрыгнул с третьего этажа, чтобы впечатлить своих друзей.