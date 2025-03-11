Остались жена и сын: умер третий пострадавший при атаке дронов в Подмосковье

Число жертв после атаки БПЛА в Подмосковье выросло до трех. Третьим погибшим оказался охранник парковки «Мираторга». Он умер в больнице. Об этом сообщает 360.ru.

По данным источника, мужчина находился в Домодедовской больнице. Он был госпитализирован с открытым переломом правого плеча, осколочным ранением левой голени и проникающей раной живота.

Врачи сделали пациенту операцию, но спасти его не удалось. SHOT также сообщает, что у 43-летнего мужчины остались жена и пятилетний сын.

Напомним, что украинские беспилотники атаковали Москву и Подмосковье утром 11 марта. Двое работников «Мираторга» получили смертельные ранения – один из них скончался на месте, а другой в больнице. Обломки летательных аппаратов упали на парковку распределительного центра компании в Домодедове. После этого произошел крупный пожар, охвативший более 20 машин.

На месте взрыва и падения обломков БПЛА на парковке обнаружены железные шарики и подшипники.

Ранее мы писали о том, что мужчина сбил летевший в Подмосковье беспилотник из охотничьего ружья. Он объяснил, почему принял такое решение.