Осталась одна мочка: оппонент откусил 24-летнему россиянину ухо в подъезде

24-летний житель Краснотурьинска лишился уха после драки в подъезде. От него осталась только мочка, врачи назначили пластическую операцию, но стоимость превышает 600 тыс. рублей.

Подробности приводит сайт Kp.ru.

Инцидент произошел в ночь с 29 на 30 декабря. По словам супруги пострадавшего, в тот день она праздновала день рождения, но в один момент между мужчинами произошла перепалка.

Гость начал грубить ее мужу и порезал ножом пальцы жене, после чего ранил другого знакомого. Прибывшая полиция забрала нападавшего, но потом отпустила. Его жена боялась идти в квартиру и попросила супруга Елены проводить.

Мужчины столкнулись в подъезде: один протянул скандалисту руку, а в ответ получил удар бутылкой по голове.

«Завязалась драка… Тот вцепился зубами в ухо супруга», - рассказала женщина.

После случившегося мужчина извинился перед пострадавшим и пообещал оплачивать лечение, насколько сможет. Полиция возбудила уголовное дело.

Стало известно, что молодой человек работает шахтером, в настоящее время он находится на больничном. В семье растут двое детей, им 2,3 и 3,5 года.

«Если ухо не прооперировать сейчас, то муж постепенно потеряет слух», - говорит его жена.

Она полагает, что супруг не сможет работать в шахте, и боится, что с таким дефектом его вряд ли куда-то возьмут.

Мужчина мучается от головное боли, а часть уха хранит в морозилке – как говорит сам пострадавший, «не может с ним расстаться».

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области женщина откусила ухо соседу, шумевшему после 22 часов.