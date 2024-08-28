«Особый режим содержания»: французский судья рассказал о судьбе Павла Дурова

Французский судья Лукас Винсент высказался о судьбе задержанного Павла Дурова. В случае, если бизнесмена признают виновным, он может стать VIP-заключенным. Подробности узнали «Известия».

Работник суда, где будут рассматривать дело Дурова, рассказал, что ему могут сразу предъявить обвинения или перевести в статус свидетеля. Это зависит от того, какие доказательства будут представлены. При этом Лукас не верит, что Павла ждет обычная камера, как всех преступников. По его словам, у него будут более комфортные условия содержания.

«Даже если потом будет заключение под стражу, для таких людей обычно устанавливается особый режим содержания. Например, есть так называемые VIP-заключенные. Он, несомненно, воспользуется этим режимом», - заявил судья.

Винсент отметил, что на время расследования Дурова могут отпустить под залог. Однако в его случае он будет составлять миллионы евро, чтобы гарантировать присутствие бизнесмена в суде.

Ранее выяснилось, как часто Павел Дуров посещал Россию за последние годы.