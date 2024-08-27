СМИ выяснили, как часто Павел Дуров посещал Россию

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров прилетал в Россию 50 раз в период с 2015 по 2021 год. Об этом пишет Telegram-канал «Москва News».

В своих интервью программист рассказывал, что покинул Россию, поскольку отказался сотрудничать с властями.

Выяснилось, что Дуров регулярно посещал страну, даже в 2017 году, когда ФСБ требовала передать ключи шифрования от мессенджера, и в 2020 году, когда Роскомнадзор восстановил доступ к Telegram на территории России.

Напомним, 24 августа Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже в рамках предварительного расследования по делу о борьбе с киберпреступностью. Миллиардера поместили под арест и предъявили обвинение в 12 преступлениях.

В 2021 году Дуров получил французское гражданство. Он прилетел в Париж из Азербайджана на частном самолете, чтобы поужинать.

Ранее директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин рассказал о том, получит ли Запад чувствительную информацию от Павла Дурова.