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Опубликовано 04 марта 2024, 13:59
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Основательницу бренда Planta Rosa Евгению Павлин обманули на миллион рублей

Основательницу бренда Planta Rosa Евгению Павлин обманули на миллион рублей

© Freepik

Основательницу бренда Planta Rosa Евгению Павлин обманули на миллион рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Евгения Павлин в прошлом пыталась сделать карьеру актрисы, а сейчас активно ведет бизнес. Она является основательницей бренда Planta Rosa.

На днях звезда обратилась с заявлением в полицию. По ее словам, мошенники обманули Павлин на миллион рублей. Девушка рассказала, что летом 2023 года она заказывала некие услуги — ее компании выставили счет на миллион рублей, который она оплатила. Однако никаких услуг Павлин так и не получила.

Отметим, что актерское поприще Евгения Павлин бросила в 2008 году — после съемок в ее единственном фильме «Путь самца» режиссера Сергея Черных.

Ранее мы писали о том, что мошенники разослали сообщения крупным блогерам от лица депутата Госдумы Хинштейна.

Источник фото:Freepik
Источник:Telegram-канал Baza
Автор:Александр Асташкин
Теги:
мошенничество
деньги