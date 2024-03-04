Основательницу бренда Planta Rosa Евгению Павлин обманули на миллион рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Евгения Павлин в прошлом пыталась сделать карьеру актрисы, а сейчас активно ведет бизнес. Она является основательницей бренда Planta Rosa.

На днях звезда обратилась с заявлением в полицию. По ее словам, мошенники обманули Павлин на миллион рублей. Девушка рассказала, что летом 2023 года она заказывала некие услуги — ее компании выставили счет на миллион рублей, который она оплатила. Однако никаких услуг Павлин так и не получила.

Отметим, что актерское поприще Евгения Павлин бросила в 2008 году — после съемок в ее единственном фильме «Путь самца» режиссера Сергея Черных.

Ранее мы писали о том, что мошенники разослали сообщения крупным блогерам от лица депутата Госдумы Хинштейна.