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НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 28 февраля 2024, 17:17
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Мошенники разослали сообщения крупным блогерам от лица депутата ГД Хинштейна

Мошенники разослали сообщения крупным блогерам от лица депутата ГД Хинштейна

© Веленгурин Владимир/Komsomolskaya Pravda/East

Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что мошенники рассылают сообщения крупным российским блогерам от его имени и от лица несуществующей комиссии ГД по правовому регулированию блогосферы. Злоумышленники запугивают наличием неких инструментов, «позволяющих инициировать желание к более конструктивному диалогу».

Об этом Хинштейн сообщил в Telegram-канале.

Он привел переписку, в которой некая Анастасия, представляясь сотрудником аппарата Госдумы, говорит, будто бы на имя блогера отправлено письмо из госоргана. На нежелание общаться она заявляет, что «также ответила и Блиновская». Дальше собеседница уточняет, точно ли с ней не хотят выстроить конструктивное общение.

Хинштейн заявил: «Ни я, ни Государственная Дума, разумеется, к этому бессовестному шантажу отношения не имеем. Но обязательно выясним, чьих грязных рук это дело. Посмотрим на их «инструменты», а потом —продемонстрируем свои».

Ранее сообщалось, что блогер Лерчек избавляется от дома за 125 млн рублей. Это связано с плохими воспоминаниями, ведь именно в таунхаусе семьи Чекалиных в Красногорске проходили обыски весной 2023 года. До окончания строительства нового особняка они будут проживать в арендованном доме, расположенном ближе к школе детей.

Источник фото:Веленгурин Владимир/Komsomolskaya Pravda/East
Источник:Telegram-канал Александра Хинштейна
Автор:Лилия Караева
Теги:
депутат
блогеры
обман
Елена Блиновская