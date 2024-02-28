Мошенники разослали сообщения крупным блогерам от лица депутата ГД Хинштейна

Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что мошенники рассылают сообщения крупным российским блогерам от его имени и от лица несуществующей комиссии ГД по правовому регулированию блогосферы. Злоумышленники запугивают наличием неких инструментов, «позволяющих инициировать желание к более конструктивному диалогу».

Об этом Хинштейн сообщил в Telegram-канале.

Он привел переписку, в которой некая Анастасия, представляясь сотрудником аппарата Госдумы, говорит, будто бы на имя блогера отправлено письмо из госоргана. На нежелание общаться она заявляет, что «также ответила и Блиновская». Дальше собеседница уточняет, точно ли с ней не хотят выстроить конструктивное общение.

Хинштейн заявил: «Ни я, ни Государственная Дума, разумеется, к этому бессовестному шантажу отношения не имеем. Но обязательно выясним, чьих грязных рук это дело. Посмотрим на их «инструменты», а потом —продемонстрируем свои».

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