Основательница сети кафе-кандитерских «Андерсон» Анастасия Татулова* объявлена в розыск
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Основательницу сети семейных кафе «Андерсон» Анастасию Татулову* признана иноагентом на территории РФ), объявили в розыск. Информация об этом появилась сегодня, 17 июля, в базе МВД РФ.
В базе сказано, что «Татулова Анастасия Анатольевна* разыскивается по статье УК». Однако по какой конкретно статье, не уточняется.
Как пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительный органы, объявление основательницы сети кафе в розыск может быть связано с нарушением ею закона об иноагентах. По данному факту в отношении Татуловой* возбужденно уголовное дело.
Анастасия Татулова* основала сеть кафе-кондитерских «Андерсон» в 2009, но в 2023 году продала свой бизнес. В апреле 2024 года из-за публичных высказываний предпринимательницы против СВО и распространения недостоверных сведений, формирующих негативное отношение к России и ВС РФ, Минюст внес ее в реестр иностранных агентов.
Ранее мы писали о том, что по уголовной статье в розыск объявили писателя Дмитрия Быкова.**
*признана иностранным агентом на территории Российской Федерации. **признан иностранным агентом на территории Российской Федерации.