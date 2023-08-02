Дети из лагеря на Камчатке назвали видео с избиением сверстника игрой и заступились за физрука

Подростки, отдыхающее в детском лагере на Камчатке, поддержали инструктора по физкультуре, которого ранее обвинили в избиении одного из воспитанников. Несовершеннолетние указали, что видео с мальчиком, где он лежит связанный на кровати, всего лишь игра, пишет Газета.Ru.

Школьница из отряда, в котором состоял якобы избитый ребенок, рассказала журналистам, что инструктор не применял к нему силу. В тот момент, отраженный на видео, все играли. Совершенное непонятно, почему один из участников процесса так испугался, заявила девочка.

Физрука она охарактеризовала с хорошей стороны. Молодой человек помогал всем детям, поддерживал их идеи, поэтому большая часть несовершеннолетних расстроилась, когда поступил приказ об увольнении работника.

Мальчика сверстники, наоборот, критикуют. Он регулярно нарушал дисциплину, а также обижал детей и даже сотрудников места отдыха. Вероятно, в тот момент, когда происходила игра, главный герой видео довел физрука «до белого каления», как выразились сами подростки.

Ранее профильные ведомства заинтересовались случаем в камчатском лагере. Прокуратура, Следственный комитет и Минобразования намерены в ближайшее время проверить место отдыха на предмет нарушений.