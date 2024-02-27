Оскорблял силовиков и обещал заставить их мыть полы: криминального авторитета задержали за обращение в Сети

Сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего заключенного в Биробиджане, который угрожал силовикам и пропагандировал идеи движения «Арестантское уголовное единство»* (признано экстремистским на территории России и запрещено).

Мужчина, вышедший недавно из колонии, записал видеообращение, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT. В нем он заявил, что заставит силовиков мыть полы в своей камере. Кроме того, бывший заключенный пропагандировал идеи экстремистского движения.

Через некоторое время правоохранители вычислили автора ролика и произвели его задержание. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит крупный срок за участие в запрещенном на территории РФ движении.

Ранее в Карелии уголовник ранил ножом нового мужчину возлюбленной. За совершение преступления бывший заключенный вновь отправился в тюрьму.

*признано экстремистским на территории России и запрещено