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СЛУЧИЛОСЬ
Опубликовано 27 февраля 2024, 15:46
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Оскорблял силовиков и обещал заставить их мыть полы: криминального авторитета задержали за обращение в Сети

В Биробиджане уголовник пригрозил силовикам мытьем пола и был уложен на него сам.
Оскорблял силовиков и обещал заставить их мыть полы: криминального авторитета задержали за обращение в Сети

© Freepik

Сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего заключенного в Биробиджане, который угрожал силовикам и пропагандировал идеи движения «Арестантское уголовное единство»* (признано экстремистским на территории России и запрещено).

Мужчина, вышедший недавно из колонии, записал видеообращение, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT. В нем он заявил, что заставит силовиков мыть полы в своей камере. Кроме того, бывший заключенный пропагандировал идеи экстремистского движения.

Через некоторое время правоохранители вычислили автора ролика и произвели его задержание. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит крупный срок за участие в запрещенном на территории РФ движении.

Ранее в Карелии уголовник ранил ножом нового мужчину возлюбленной. За совершение преступления бывший заключенный вновь отправился в тюрьму.

*признано экстремистским на территории России и запрещено

Источник фото:Freepik
Источник:Life.ru
Автор:Артем Хохлов
Теги:
уголовное дело
заключение
полиция