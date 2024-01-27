Оскорбляет уважение ценности человеческой жизни: к клубу Mutabor подали очередной иск

Столичный суд зарегистрировал очередной иск к московскому клубу Mutabor, где прошла скандальная «Голая вечеринка», организованная Анастасией Ивлеевой. За защитой прав обратился активист из Тюмени, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Иск в отношении клуба поступил в Лефортовский суд. Тюменский активист указал в обращении, что Mutabor оскорбляет уважение ценности человеческой жизни. Он хочет, чтобы клуб возместил ему моральный ущерб.

Дворец правосудия рассмотрел заявление россиянина и принял дело в производство. Когда по нему состоится первое слушание, пока неизвестно.

Ранее Московский городской суд рассмотрел апелляционную жалобу клуба Mutabor на решение о приостановке его деятельности. Постановление другой инстанции было оставлено в силе.