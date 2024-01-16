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15:27, 16 января 2024
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Суд признал законной приостановку работы клуба Mutabor после вечеринки Ивлеевой

Клуб Mutabor не смог оспорить свое закрытие после «голой» вечеринки Ивлеевой.
Суд признал законной приостановку работы клуба Mutabor после вечеринки Ивлеевой

© Freepik

Московский городской суд отклонил апелляционную жалобу клуба Mutabor к постановлению Лефортовского районного суда после скандальной «голой» вечеринки блогерши и телеведущей Насти Ивлеевой. Об этом сообщается в Telegram-канале Судов общей юрисдикции города Москвы.

Уточняется, что Мосгорсуд оставил постановление Лефортовского районного суда о закрытии клуба на 90 суток без изменения.

Срок приостановки работы заведения отсчитывается с 27 декабря 2023 года. Причиной закрытия заведения стало нарушение санитарно-эпидемиологических требований.

Напомним, в ночь с 20 на 21 декабря в клубе Mutabor в Москве состоялась скандальная вечеринка, которую организовывала Ивлеева. Дресс-кодом мероприятия был заявлен стиль «почти голые». Среди гостей вечеринки были певец Филипп Киркоров, журналистка Ксения Собчак, певица Лолита, певец Дима Билан и многие другие.

Ранее мы писали, что оскандалившийся на «голой» вечеринке рэпер Vacio вышел на свободу после 25 суток ареста.

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