Суд признал законной приостановку работы клуба Mutabor после вечеринки Ивлеевой

Московский городской суд отклонил апелляционную жалобу клуба Mutabor к постановлению Лефортовского районного суда после скандальной «голой» вечеринки блогерши и телеведущей Насти Ивлеевой. Об этом сообщается в Telegram-канале Судов общей юрисдикции города Москвы.

Уточняется, что Мосгорсуд оставил постановление Лефортовского районного суда о закрытии клуба на 90 суток без изменения.

Срок приостановки работы заведения отсчитывается с 27 декабря 2023 года. Причиной закрытия заведения стало нарушение санитарно-эпидемиологических требований.

Напомним, в ночь с 20 на 21 декабря в клубе Mutabor в Москве состоялась скандальная вечеринка, которую организовывала Ивлеева. Дресс-кодом мероприятия был заявлен стиль «почти голые». Среди гостей вечеринки были певец Филипп Киркоров, журналистка Ксения Собчак, певица Лолита, певец Дима Билан и многие другие.

Ранее мы писали, что оскандалившийся на «голой» вечеринке рэпер Vacio вышел на свободу после 25 суток ареста.