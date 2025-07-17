Осколок попал в голову: в Воронеже дрон ВСУ убил мужчину, который попытался спасти собаку

В Воронеже во время атаки беспилотника ВСУ погиб 56-летний мирный житель. Он пытался спасти свою собаку.

Как пишет Telegram-канал Baza, мужчина выбежал на улицу в тот момент, когда один из дронов угодил в машину рядом с ним. БПЛА был начинен поражающими элементами, и один из осколков попал мужчине в голову.

Погибший оказался зооволонтером, у него остались 10 кошек, голубь и та самая собака.

Известно, что пес жил на балконе в другой квартире. Услышав звуки взрывов, мужчина побежал туда, чтобы открыть двери и забрать собаку. Он переживал, что пушистого друга посекут осколки выбитых стекол. Ранее он подобрал питомца на улице и потратил на его лечение более 30 тысяч рублей.

Жена погибшего призналась, что находится в шоковом состоянии и не готова заниматься осиротевшими животными. Местные жители сейчас пытаются пристроить 12 друзей мужчины и найти для них новый дом.

Ранее умер пятилетний мальчик, который закрыл собой маму во время удара ВСУ. Его ранило, когда он находился с мамой на пляже. У ребенка было более 30% ожогов тела, врачи не смогли спасти его.