Суджа и Суджанский района более полугода находились под оккупацией ВСУ. Все это время на территории продолжали жить местные, которые теперь рассказывают о преступлениях украинских бойцов. Свидетелем некоторых из них стал 10-летний мальчик из села Казачья Локня. Также он оказал помощь российским солдатам, когда передал им боекомплект врага.

Школьник поделился пережитым в беседе с «Известиями». По словам мальчика, бойцы ВСУ вели себя так, как никогда не поступит российский солдат. Захватчики били все подряд и воровали ценную технику. Последствия атак на население несовершеннолетний снимал на камеру.

Также ребенок рассказал о том, как хотел помочь российским бойцам. Он стащил боекомплекту у солдат ВСУ, а через некоторое время передал его освободителям.

Ранее сообщалось, что один из участников вторжении в Курскую область похитил из торгового центра Суджи диван. Боевик ВСУ сделал это по просьбе супруги.