Осколки по всему кабинету и дети в больнице: в школе взорвалась колба на уроке химии

В Красноярском крае директор сельской школы и по совместительству учитель химии показал опыт, из-за которого взорвалась колба. Преподаватель переборщил с реагентами – по замыслу, содержимое должно было немного вспыхнуть.

После фразы «Теперь давайте определим, какой газ выделяется» он поднес свечку к колбе, раздался взрыв.

Осколки разлетелись по всему кабинету. Пострадали восемь школьников. У детей диагностировали токсическое отравление.

Установлено, что опыт проводился с нарушениями техники безопасности: на школьниках не было средств защиты, а сам эксперимент должен показываться в вытяжном шкафу, а не на открытом воздухе.

Учитель оштрафован на 10 тыс. рублей и отстранен от преподавания химии.

Ранее сообщалось, как мужчина в Москве чуть не убил жену, развлекая детей экспериментами с реагентами. Женщину госпитализировали с ожогами 30% тела.