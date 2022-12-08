Заботливый отец чуть не убил жену, развлекая детей

Неудачный опыт с реагентами едва не обернулся смертью одного из домочадцев.

Житель столицы и примерный семьянин решил продемонстрировать свои способности и знания химии.

Дождавшись, когда его сын со своим другом вернуться из школы, Олег (имя изменено) предложил показать ребятам фокус под названием «Фараонова змея».

Соорудив самодельный «вулкан» из песка, засыпав в него сахар, соду и спирт, мужчина поджег конструкцию.

Столба огня из кустарно сооружённой мини бомбы, получился такой силы, что обжег всех собравшихся вокруг экспериментаторов.

Сообщается, что больше всего пострадала жена, случайно заглянувшая на кухню в этот момент.

Несчастную доставили в реанимацию с ожогами 30 % тела.