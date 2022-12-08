14:36, 08 декабря 2022
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Заботливый отец чуть не убил жену, развлекая детей
Неудачный опыт с реагентами едва не обернулся смертью одного из домочадцев.
Житель столицы и примерный семьянин решил продемонстрировать свои способности и знания химии.
Дождавшись, когда его сын со своим другом вернуться из школы, Олег (имя изменено) предложил показать ребятам фокус под названием «Фараонова змея».
Соорудив самодельный «вулкан» из песка, засыпав в него сахар, соду и спирт, мужчина поджег конструкцию.
Столба огня из кустарно сооружённой мини бомбы, получился такой силы, что обжег всех собравшихся вокруг экспериментаторов.
Сообщается, что больше всего пострадала жена, случайно заглянувшая на кухню в этот момент.
Несчастную доставили в реанимацию с ожогами 30 % тела.
Источник фото:https://ru.freepik.com/
Источник:https://lenta.ru/
Автор:Кирилл ЗенковТеги:
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