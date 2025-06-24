«Ошибки совершал»: швырнувшего о пол ребенка в Шереметьево мужчину опросили

Неадекватный мужчина, задержанный за то, что швырнул о пол чужого ребенка в аэропорту Шереметьево, был доставлен в отделение полиции. Кадрами с его допроса делится Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot.

На записи сотрудник правоохранительных органов спрашивает 31-летнего Владимира, был ли тот ранее судим. На это изверг неоднозначно отвечает: «Ошибки совершал… такие».

По предварительным данным, мужчина, который сегодня прилетел из Каира, на момент инцидента находился в состоянии наркотического опьянения. На видео с камер видеонаблюдения аэропорта видно, как в зоне выдача багажа он подходит к чужому ребенку, затем внезапно хватает его и силой бросает о пол. После содеянного, неадекват попытался скрыться, но его оперативно задержали.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство несовершеннолетнего». Мужчина может отправиться за решетку на 15 лет.

Сейчас мальчик находится в тяжелом состоянии, врачи борются за его жизнь. Как мы писали ранее, по словам детского омбудсмена по Подмосковью Ксении Мишоновой, мозг ребенка не поврежден. Врачи надеются, что все обойдется.