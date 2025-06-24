«Маленький, но сильный организм»: что известно о состоянии пострадавшего в Шереметьево ребенка

Пострадавшего в аэропорту Шереметьево ребенка ввели в медикаментозный сон. Его родители находятся в шоке, а мать к тому же беременна. Об этом сообщает 360.ru.

Напомним, что неадекватный мужчина стоял рядом с ребенком и в какой-то момент взял его на руки, а потом с силой бросил на пол. Его уже задержали, мальчик находится в больнице. У него переломы черепа.

Детский омбудсмен по Подмосковью Ксения Мишонова сообщила, что мозг ребенка не поврежден, поэтому врачи надеются, что все обойдется, и он поправится без последствий. По ее словам, мать мальчика беременна, и в семье есть еще ребенок.

«Вся надежда на маленький, но сильный организм», – высказалась Мишонова.

На данный момент пострадавшему проводят терапию, которая направлена на купирование отека головного мозга.

Напавший на мальчика мужчина задержан, при нем были обнаружены запрещенные вещества. Он так и не смог объяснить мотив своих действий.

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