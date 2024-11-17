Орудовал в 90-х и начале нулевых: серийного убийцу задержали в Астрахани

Сотрудники правоохранительных органов задержали Вагана Сафаряна, серийного убийцу из 90-х и начала нулевых, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT. Он причастен к гибели, как минимум, трех человек.

В первый раз душителя задержали в 2004 году и приговорили к 19 годам колонии за убийство. В исправительном учреждении мужчина усердно трудился и стремился к тому, чтобы выйти по УДО.

В 2023 году Сафаряна выпустили на свободу. Однако пробыл он на ней недолго. В скором времени следователи выяснили, что на счету убийцы есть еще две жертвы. В 1998 году мужчина задушил мать и дочь, после чего обокрал квартиру.

Сейчас Ваган находится под стражей и ожидает суда. Ему вменяют статью Убийство двух и более лиц.

Ранее сообщалось, что криминальный авторитет Итальянец освободился из колонии после 9 лет заключения. Он уехал из ИК на черном «Мерседесе».