Распивали спиртное на улице: 18-летний парень изнасиловал 38-летнюю собутыльницу

Сотрудники правоохранительных органов задержали 18-летнего молодого человека в Ленобласти после жалобы 38-летней женщины. Россиянка заявила, что парень изнасиловал ее прямо на улице, передает Telegram-канал 78 | НОВОСТИ.

Женщина и юноша, с которым она познакомилась недавно, распивали алкогольные напитки на улице Юбилейной в Волосово. После посиделок со спиртным парень напал на собутыльницу и изнасиловал ее.

Пострадавшая обратилась за помощью в полицию только на следующий день. Стражи порядка установили личность молодого насильника и наведались к нему по месту жительства.

Для выяснения обстоятельств случившегося парня доставили в отдел. После опроса его отпустили под обязательство о явке. На данный момент следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Ленобласти жертвой другого насильника стала 16-летняя девочка. Ее дважды склонили к близости в пункте выдачи заказов.