Организовывали фиктивные браки с таджиками: четырех сотрудниц Центра помощи мигрантам задержали

Четырех сотрудниц Центра помощи мигрантам задержали за организацию фиктивных браков с приезжими из Таджикистана и других стран СНГ в Москве. Иностранным гражданам было необходимо жениться на россиянках, чтобы получить вид на жительство, передает Telegram-канал Mash.

В осуществлении преступной схемы участвовали четыре сотрудницы центра помощи. Три из них поддерживали связь с иностранными специалистами, брали с них плату и занимались вопросом фиктивной свадьбы. А четвертая женщина исполняла роль невесты.

За одну сделку сотрудницы центра могли получить до миллиона рублей. Вскоре об этом схеме стало известно стражам порядка. Они задержали женщин и возбудили уголовное дело. За организацию незаконной миграции фигуранткам грозит до 7 лет лишения свободы.

Ранее блогерша Дина Саева призвала остановить межнациональную рознь после теракта в Красногорске. По подозрению в совершении нападения были арестованы четверо граждан Таджикистана.