«У терроризма нет нации»: Дина Саева высказалась о травле ее соотечественников

Блогерша Дина Саева призвала остановить межнациональную рознь после теракта. Об этом она заявила в своих соцсетях.

Тиктокерша Дина Саева, которая родилась в Таджикистане, принесла соболезнования семьям пострадавших в страшном теракте в «Крокус Сити Холле». Она также отреагировала на новости о том, что многие россияне начали травить ее соотечественников из-за того, что террористы были уроженцами Таджикистана.

«Когда я только узнала о произошедшем, у меня был ступор. Я не могла поверить, что в наше время такое возможно. Мы должны сплотиться вместе против терроризма, а не нации в лице моих соотечественников. Десятки миллионов таджиков не виноваты в этом акте насилия, которому нет оправдания», — заявила она.

Саева также заявила, что понимает эмоции некоторых людей, но попросила держать их при себе.

«Желание отомстить это естественно, но ущемляя доставщиков, таксистов, продавцов, позволяя разжигать межнациональный конфликт — значит травить ни в чем невиновных людей. В истории не раз были теракты и стоит сделать выводы, что у терроризма нет нации», — добавила блогерша.

Ранее мы писали о том, что Егор Крид посетил стихийный мемориал у «Крокуса».