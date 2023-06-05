Организатор фестиваля вездеходов в Москве тестировал трассу и сломал себе шею

В Москве организатор фестиваля вездеходов захотел протестировать трассу перед следующим заездом, но транспортное средство занесло, мужчина упал и сломал себе шею. Об этом сообщается на сайте mk.ru.

Источник утверждает, что во время тестового заезда гонщик был без шлема безопасности. Экстремал двигался на небольшом вездеходе, который он сконструировал самостоятельно. Погода была дождливая. На трассе было много воды и грязи. В один момент машину занесло, и она перевернулась. Мужчина ударился головой о дуги безопасности, установленные на крыше транспортного средства.

Подчеркивается, что во время соревнований спортсмен был в шлеме, но для тестового заезда он его не надел.

За трагичным заездом наблюдали два приятеля, они среагировали на падение, вытащили пострадавшего из перевернувшегося вездехода. Мужчина был в сознании, его госпитализировали в одну из больниц. Врачи диагностировали у него перелом шейного позвонка и повреждение спинного мозга. На данный момент пациент находится в среднетяжелом состоянии. Вместе с ним находятся его супруга и родственники.

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