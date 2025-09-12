«Орет и отпугивает посетителей»: в российском городе особенных детей со скандалом выгнали из батутного парка

В Орске группу особенных детей со скандалом выгнали из батутного центра. Об этом сообщает Газета.Ru.

Как рассказали изданию в пресс-службе «Нейротрамплина» — проекта, который занимается нейрореабилитацией детей с особенностями развития нервной системы, — руководство парка было заранее предупреждено о специфики занятий, которые должны были пройти на территории центра для группы из семи ребят.

«Родители ждали с нетерпением — набрали группу, согласовано расписание и условия оплаты. В первые дни у ребят проходит адаптация к новому пространству, шуму, ярким цветам, упражнениям и тренеру. Это естественный процесс: некоторые дети могут реагировать на новое сопротивлением или эмоционально, но опытные тренеры умеют справляться с такими ситуациями», — рассказали в пресс-службе.

Однако уже после первого занятия руководство развлекательного парка отказалось продолжить сотрудничество с проектом.

«Администратору проекта начали поступать оскорбления и требования — прекратить занятия и покинуть парк. В голосовых сообщениях администратор батутного парка заявил, что ребенок “орет три часа и отпугивает посетителей”, хотя само занятие длится не более 40 минут», — объяснили в «Нейротрамплине».

В самом батутном центре от комментариев отказались.

