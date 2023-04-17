Орал без остановки: семейная пара в Красноярске держала в квартире медвежонка из леса

В Красноярске семейная пара нашла в лесу медвежонка и решила забрать к себе в квартиру. Отмечается, что дома еще находился маленький ребенок. Об этом сообщается в Telegram-канале центра охраны дикой природы «Инстинкт».

Отмечается, что сообщение об укрывании дикого зверя передал дежурный одного из пунктов полиции Советского района Красноярска. Руководитель центра охраны дикой природы «Инстинкт» Любовь Томирис рассказала о том, как семейная пара содержала такого зверя в обычной квартире.

«Люди забрали медвежонка из леса, привезли домой, сюсюкали, мыли в ванной и, вероятно, тискали. А ведь у них есть маленький ребенок», – рассказала Томирис.

Она добавила, что из-за такого повышенного внимания медвежонок приручился и стал требовать к себе особого внимания. По словам Томирис, орут косолапые громко и без остановки. Их рев похож на истерический крик ребенка.

Информацию о медвежонке уже передали в Минприроды. Сотрудники охотнадзора доставят животное в Центр. Подчеркивается, что его временная хозяйка тоже обратилась к Томирис и сообщила о кричащем звере в ее квартире.

Томирис отметила, что теперь с медвежонком предстоит большая работа по одичанию, которая потребует много сил, времени и терпения.

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