Опытный военный, прошел «горячие точки»: опекуна убитого Далера лишили звания и отправили в колонию

Екатеринбургский гарнизонный военный суд вынес приговор в отношении приемного отца убитого Далера. Согласно решению, опекун Александр Наумов лишен звания сержанта и отправлен в колонию на 5 лет.

Об этом сообщает Ura.ru.

Издание отмечает, что Наумов является опытным военным, прошел «горячие точки». После лишения звания в случае возобновления службы в вооруженных силах мужчина сможет быть только рядовым.

Наумова признали виновным в истязаниях приемного ребенка. Его приговорили к пяти годам лишения свободы. Мужчина не признал вину – чтобы обжаловать приговор, у него есть 15 суток.

Адвокат потерпевшей стороны Илкина Амирова назвала приговор достаточно строгим, учитывая, что максимальное наказание составляет 7 лет. По ее словам, лишение звания тоже было целью защиты.

Напомним, в 2023 году опекунша Далера сообщила о его исчезновении. Спустя три дня тело ребенка нашли в гараже.

Ранее сообщалось, что опекуншу Далера обвинили в 62 преступлениях в отношении мальчика.