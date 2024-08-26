Опекунша Далера совершила 62 преступления против малыша

Опекуншу пятилетнего Далера обвинили в совершении 62 преступлений в отношении мальчика. Женщина оставлена под стражей до 28 января 2025 года.

Ura.ru со ссылкой на адвоката Елену Хорову сообщает, что из 62 предъявленных обвинений по меньшей мере 49 связаны с незаконным лишением свободы. Среди вменяемых преступлений есть один эпизод истязаний, совершенных группой лиц по предварительному сговору. Возбуждено семь уголовных дел.

Следующее заседание по делу обвиняемой в убийстве Далера опекунши состоится 28 октября.

Известно, что женщина не извинилась перед законными родителями мальчика. 26 августа она впервые заявила, что не намерена извиняться и не чувствует себя виновной в гибели ребенка.

Женщина утверждает, что может извиниться только за одно – что не уберегла малыша. Она считает неправильным извиняться перед отцом Далера, который видел ребенка до 6 месяцев и не платил алименты, хотя знал, где он живет. «Почему он не навещал ребенка?» - задалась вопросом обвиняемая.

Ранее сообщалось, что Далера привязывали за ногу во время сна. Ребенок мог полдня простоять в углу, пока не попросит прощения.