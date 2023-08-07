«Смертельная доза – 500 укусов»: доктор Лебедев рассказал, чем опасны осы и как от них защититься

В конце июля в СМИ появилась новость о спасении жителя Тюмени. Врачам удалось «откачать» пациента после того, как его практически одновременно ужалило шесть ос. И это далеко не единичный случай, когда люди обращаются за медицинской помощью после встречи с этими черно-желтыми насекомыми. Портал «Страсти» пообщался с ведущим экспертом, руководителем группы научной и информационной поддержки лечебно-профилактических учреждений Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаилом Лебедевым и узнал у него, действительно ли осы так опасны и как он них защититься.

В первую очередь специалист отметил, что осы по своей природе неагрессивны и никогда не нападают на людей без причины, в отличие от пчел. Они жалят только тогда, когда защищаются, чувствуя агрессию со стороны человека или воспринимая его действия, как враждебные.

Для самообороны у ос на конце брюшка расположено жало, которым они и наносят так называемые укусы, причем ужалить оса может несколько раз. Именно через жало в организм человека попадает яд, в состав которого входит несколько биологически активных компонентов, обладающих токсическим и аллергенным действием.

Чтобы оценить возможные последствия укуса осы, следует учитывать следующие факторы:

1. Количество укусов. Если ужалила одна оса, то скорее всего все обойдется местными проявлениями без серьезных последствий. Но при множественных укусах (10 и более) развивается системная токсическая реакция, тяжесть которой зависит от суммарного количества попавшего в организм человека яда. Известно, что смертельная доза осиного яда для человека составляет 500 и более укусов.

2. Локализация укусов. Самыми опасными являются укусы в область головы, язык, шею, лицо (особенно множественные).

3. Возраст пострадавшего. Для детей осиные укусы представляют большую опасность, и токсическая реакция выражена сильнее.