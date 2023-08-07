«Смертельная доза – 500 укусов»: доктор Лебедев рассказал, чем опасны осы и как от них защититься
Доктор Лебедев сообщил, что опаснее всего получить укус осы в язык, шею и лицо.
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В конце июля в СМИ появилась новость о спасении жителя Тюмени. Врачам удалось «откачать» пациента после того, как его практически одновременно ужалило шесть ос. И это далеко не единичный случай, когда люди обращаются за медицинской помощью после встречи с этими черно-желтыми насекомыми. Портал «Страсти» пообщался с ведущим экспертом, руководителем группы научной и информационной поддержки лечебно-профилактических учреждений Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаилом Лебедевым и узнал у него, действительно ли осы так опасны и как он них защититься.
В первую очередь специалист отметил, что осы по своей природе неагрессивны и никогда не нападают на людей без причины, в отличие от пчел. Они жалят только тогда, когда защищаются, чувствуя агрессию со стороны человека или воспринимая его действия, как враждебные.
Для самообороны у ос на конце брюшка расположено жало, которым они и наносят так называемые укусы, причем ужалить оса может несколько раз. Именно через жало в организм человека попадает яд, в состав которого входит несколько биологически активных компонентов, обладающих токсическим и аллергенным действием.
Чтобы оценить возможные последствия укуса осы, следует учитывать следующие факторы:
1. Количество укусов. Если ужалила одна оса, то скорее всего все обойдется местными проявлениями без серьезных последствий. Но при множественных укусах (10 и более) развивается системная токсическая реакция, тяжесть которой зависит от суммарного количества попавшего в организм человека яда. Известно, что смертельная доза осиного яда для человека составляет 500 и более укусов.
2. Локализация укусов. Самыми опасными являются укусы в область головы, язык, шею, лицо (особенно множественные).
3. Возраст пострадавшего. Для детей осиные укусы представляют большую опасность, и токсическая реакция выражена сильнее.
4. Аллергологический статус. Даже если аллергика ужалила одна оса, последствия могут быть очень серьезные, поскольку осиный яд – сильнейший аллерген.
Аллергическая реакция обычно возникает в первые минуты после укуса. Она может ограничиться выраженными местными симптомами (покраснение, отек), но может носить и системный характер в виде отека Квинке и смертельно опасного анафилактического шока.
Михаил Лебедев
Ведущий эксперт, руководитель группы научной и информационной поддержки лечебно-профилактических учреждений Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
Эксперт также рассказал, что необходимо самостоятельно сделать после укуса:
1. Приложить холод к месту укуса.
2. Принять любой антигистаминный препарат (даже если вы не аллергик).
3. Обработать место укуса антисептиком.
4. Смазать место укуса гормональной мазью.
Если после укуса осы сразу отмечаются выраженные местные проявления, повышается температура и развиваются симптомы общей интоксикации, следует незамедлительно обратиться за медицинской помощью.
Михаил Лебедев
Ведущий эксперт, руководитель группы научной и информационной поддержки лечебно-профилактических учреждений Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
Как же защититься от нападения ос? Во-первых, когда оса начинает кружить вокруг человека, привлеченная запахом еды или парфюмерии, не нужно делать резких движений, махать руками, пытаясь ее отогнать - она может принять такие действия за агрессию и перейти к активной самообороне.
Особое внимание – при пикниках на природе. Внимательно осматривайте всю еду – укус в язык является крайне опасным. Кроме того, любые напитки из банок и темных бутылок следует переливать в стаканы, чтобы вовремя увидеть попавшую в них осу. А также не стоит ходить босиком по траве. Особенно в лесу.