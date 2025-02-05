Опросили больше 1700 человек: предварительное следствие по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» завершилось

Следователи завершили все мероприятия в рамках уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле». После ознакомления адвокатов с материалами оно будет направлено в суд, передает Telegram-канал Mash.

На расследование ушло порядка 11 месяцев. За это время следователи опросили и допросили более 1700 человек, 800 из которых свидетели по делу.

В СИЗО дожидаются суда 20 человек. Четверо из них — исполнители теракта, а остальные — соучастники. Убийц обвиняют в гибели 145 человек.

По словам адвокатов, в ближайшее время они ознакомятся с материалами дела. После этого обвиняемые предстанут перед судом. Дата заседания будет объявлена позже.

Ранее бывший оперативный сотрудник РУБОП МВД РФ по Москве Михаил Игнатов заявил сайту «Страсти», что на деле «Крокуса» стоит гриф «секретно». Получить по нему сведения крайне затруднительно.