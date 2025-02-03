Криминалист Михаил Игнатов заявил, что на деле «Крокуса» стоит гриф «секретно»

На деле о теракте в «Крокус Сити Холле» стоит гриф «секретно». Об этом сайту «Страсти» рассказал бывший оперативный сотрудник РУБОП МВД РФ по Москве Михаил Игнатов.

«Дело закрыто, стоит гриф «секретно». И никто сейчас ничего не рассказывает про заключения, экспертизы. Но я знаю одно: доказательства по задержанным железные, неопровержимые. И то, что задержаны именно те, кто это совершил, однозначно. Я думаю, что в скором времени дело поступит в суд», - поделился Игнатов.

Также он прокомментировал покушения на журналисток Маргариту Симоньян и Ксению Собчак. Бывший оперативник считает, что мог иметь место пиар.

«Допускаю, что это было выдумано. Я не слышал о том, чтобы кого-то приговорили за организацию покушения», - заявил он.

Мнение Игнатова по другим резонансным делам читайте в интервью сайту «Страсти».