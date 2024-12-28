СЛУЧИЛОСЬ
Опубликовано 28 декабря 2024, 17:19
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Определена дальнейшая судьба мэра из ХМАО, расстрелявшего дом бойфренда дочери

Мэр поселка из ХМАО отправится на СВО после стрельбы по дому бойфренда дочери.
Определена дальнейшая судьба мэра из ХМАО, расстрелявшего дом бойфренда дочери

© Freepik

Мэр поселка Куминский из ХМАО собирается на СВО после разборок с бойфрендом 12-летней дочери. Мужчина лишился должности и ждет отправки на фронт в январе.

Он уже написал заявление на увольнение. На линию боевого соприкосновения мужчину должны отправить в следующем месяце, рассказал инсайдер Ura.ru.

Источник издания отметил, что мэр на самом деле не устраивал стрельбу, а просто был рассержен и эмоционален во время разговора в доме подростка. Другие утверждают обратное: якобы выстрелы были и даже не один. Однако, скорее всего, для него ситуация закончится возбуждением уголовного дела по статье хулиганство.

На видео, которое прислали местные жители, в окне заметно круглое отверстие, напоминающее пулевое. В правительстве Югры подтвердили отставку главы поселка и отметили, что инцидентом занимаются правоохранительные органы.

Напомним, сообщалось, что мэр поселка расстрелял дом возлюбленного своей 12-летней дочери. Одноклассники опубликовали в Сети видео с участием его наследницы и ее бойфренда. Из-за этого мужчина начал выпивать и пошел с ружьем к дому подростка.

Источник:Ura.ru
Автор:Екатерина Шахова
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