Определена дальнейшая судьба мэра из ХМАО, расстрелявшего дом бойфренда дочери

Мэр поселка Куминский из ХМАО собирается на СВО после разборок с бойфрендом 12-летней дочери. Мужчина лишился должности и ждет отправки на фронт в январе.

Он уже написал заявление на увольнение. На линию боевого соприкосновения мужчину должны отправить в следующем месяце, рассказал инсайдер Ura.ru.

Источник издания отметил, что мэр на самом деле не устраивал стрельбу, а просто был рассержен и эмоционален во время разговора в доме подростка. Другие утверждают обратное: якобы выстрелы были и даже не один. Однако, скорее всего, для него ситуация закончится возбуждением уголовного дела по статье хулиганство.

На видео, которое прислали местные жители, в окне заметно круглое отверстие, напоминающее пулевое. В правительстве Югры подтвердили отставку главы поселка и отметили, что инцидентом занимаются правоохранительные органы.

Напомним, сообщалось, что мэр поселка расстрелял дом возлюбленного своей 12-летней дочери. Одноклассники опубликовали в Сети видео с участием его наследницы и ее бойфренда. Из-за этого мужчина начал выпивать и пошел с ружьем к дому подростка.