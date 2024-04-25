Муж Яны Поплавской вышел на связь из больницы после нападения. Соответствующее видео появилось в соцсетях актрисы.

Радиоведущий Евгений Яковлев несколько дней назад пострадал после нападения неизвестного мужчины. Причиной драки стал дорожный конфликт. В итоге муж Яны Поплавской попал в больницу с сотрясением мозга и гематомами.

Сегодня мужчина вышел на связь и сообщил, что чувствует себя хорошо.

«Третий день нахожусь на больничной койке. Чувствую себя более-менее терпимо. Ощущаются последствия сотрясения мозга. Головная боль, головокружение, слабость. Скоро выйду из больницы», — рассказал он.

Яковлев добавил, что нельзя быть равнодушными, когда на улице избивают человека.

«Также могу сказать, что нужно поддержать друг друга. Когда вы видите такие ситуации, нужно помогать числом. Потому что одного бьют, другие проходят мимо», — рассказала он.

Ранее мы писали о том, что актриса Поплавская пожаловалась на бездействие полиции после нападения на мужа.