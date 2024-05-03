«Была серьезная драка»: брат Салтанат Нукеновой объяснил, почему не забрал сестру у Бишимбаева

Брат Салтанат Нукеновой заявил, что хотел забрать сестру и дрался с Куандыком Бишимбаевым. Он дал интервью программе «Известия. Главное» на Пятом канале и рассказал, почему у него не получилось увезти девушку от мужа, который поднимал на нее руку.

Общество до сих пор в шоке от смерти молодой и красивой жительницы Казахстана. Ее супруг Куандык Бишимбаев более восьми часов издевался над ней, а после даже не вызвал скорую помощь. В итоге Салтанат умерла. Мужчина находится за решеткой, а брат Нукеновой пытается доказать, что именно Куандык виноват в смерти его сестры.

За два месяца до случившегося девушка готова была уйти от мужа, но в последний момент простила и вернулась к нему. Многие задаются вопросом, почему брат не увез ее от Бишимбаева.

«Я пытался забрать Салтанат, но тогда она решила остаться с ним, потому что у них, буквально три месяца брака было, она считала, что можно все еще изменить, спасти», — поделился мужчина.

Айтбек вспомнил, как сестра отправляла ему фотографии с синяками на лице. По его мнению, она хотела их сохранить, чтобы написать заявление. Но после увиденного брат не выдержал.

«Поехал, у нас была серьезная драка с ним», – рассказал он.

При этом Салтанат до последнего пыталась сохранить брак. В разговоре с подругами она не рассказывала все случаи из жизни, а делилась переживаниями по чуть-чуть. Она признавалась, что они с мужем часто выясняют отношения, но ходят к психологу. Близкие не знали всей правды.

«В целом, когда они где-то были на публике, наверное, только единицы могли догадаться, что что-то происходит», — убежден брат девушки.