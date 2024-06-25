Земляки утонувшей в Сочи 20-летней модели Дианы Беляевой помогли собрать деньги на кремацию

Земляки утонувшей в Сочи 20-летней модели из Липецкой области Дианы Беляевой помогли собрать деньги на ритуальные услуги.

«Кремация и перевозка тела от Сочи до Ростова-на-Дону стоит немало – 40 тысяч рублей. Вот за эти деньги все сделают, а потом передадут прах в урне», - отметила собеседница Kp.ru, знакомая с ситуацией.

Часть денег были собраны в местном МФЦ, где работает отец Дианы Сергей, также сборы были организованы в городских пабликах в Сети.

Родители девушки решили отказаться от ее похорон. «Гроба не будет, для них Диана должна остаться живой. Ни похорон, ни отпевания, ни могилы», - рассказала знакомая семьи.

Ожидается, что прах девушки привезут на родину 27 или 28 июня. Состоится ли прощание с Дианой, пока точно неизвестно. Издание отмечает, что родственники скрывают смерть от бабушки: ей сказали, что Диана просто уехала в Москву на работу.

Ранее в интернете появилось видео трагической гибели Дианы Беляевой во время шторма в Сочи. Девушка 16 июня вместе со знакомым гуляла у моря после бара, когда неожиданно волной девушку затянуло в воду. Юношу же выбросило на берег. Диану искали почти пять суток, 20 июня ее тело нашли в 12 км от места происшествия, в районе одного из пляжей Хосты.