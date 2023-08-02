«Я убегаю от этого»: дочь певицы Глюк'oZы раскрыла свой главный страх

Недавно дочь Глюк'oZы Лидия Чистякова, также известная под сценическим псевдонимом Ray!, призналась в социальных сетях, что переживает насчет своей самостоятельности. Она не хочет всю жизнь зависеть от родителей. Об этом сообщает «Вокруг ТВ».

16-летняя дочка певицы Глюк'oZы еще несколько лет назад начала строить музыкальную карьеру. Из-за этого она даже бросила школу, заявив, что всегда при желании сдаст экзамены, а вот нервы уже не восстановит.

Лидия много работает, чтобы реализовать музыкальный потенциал. Кроме того, она боится быть финансово зависимой от родителей. Юная особа уже старается самостоятельно покрывать часть своих расходов.

Интересно, что в прошлом году Глюк'oZа рассказала, что ее дочка зарабатывает больше, чем она в таком же возрасте.

«Я очень боюсь, что постоянно буду зависима от родителей. Я убегаю от этого всего и пытаюсь в большей степени сама себя содержать и двигаться вперед к своей свободе, к своей самостоятельности и к своей дальнейшей жизни», – раскрыла свой главный страх Лидия.

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*признан иноагентом на территории РФ