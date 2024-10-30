Оператор Владимир Боровиков заявил, что в аэропорту США его допрашивали 10 часов

Оператор «Известий» Владимир Боровиков рассказал, что в аэропорту США его допрашивали 10 часов. После этого мужчине отказали во въезде. Коллеги прошли точно такую же процедуру, но она длилась 8 часов – после этого их пустили в Штаты.

Подробности приводит РЕН ТВ.

Боровиков сообщил, что 28 октября в Вашингтон прибыли две съемочные группы. Их развели в разные стороны.

«Меня допрашивали около 10 часов, после чего сказали, что мне отказано во въезде и отправили ждать вылета в камеру, где я просидел до самого вылета», - поделился оператор.

Телефон не отдавали – Боровиков был без связи.

«Телефон не выдали даже после того, как я сел в самолет в Вашингтоне», - рассказал оператор и добавил, что телефон отдали в Стамбуле.

Из Турции он должен прилететь в Россию.

Напомним, российские журналисты прибыли в США для освещения выборов, но были задержаны в аэропорту. Оператору «Известий» аннулировали визу.

Ранее сообщалось, что жителя Польши задержали в аэропорту после того, как он назвал жену бомбой.