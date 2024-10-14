СЛУЧИЛОСЬ
Опубликовано 14 октября 2024, 16:51
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Мужчину задержали в аэропорту после того, как он назвал жену «бомбой»

Житель Польши назвал жену «бомбой» в аэропорту и был задержан.
Мужчину задержали в аэропорту после того, как он назвал жену «бомбой»

© Freepik

Житель Польши сделал комплимент супруге в аэропорту и был задержан. Об этом пишет местное издание TuWroclaw.

На прошлой неделе 40-летний поляк приехал в аэропорт Вроцлава, чтобы улететь с женой на отдых в испанскую Валенсию. В ходе досмотра он оценил внешность супруги словом «бомба». После этой фразы мужчину задержали и отправили на дополнительную проверку.

Отмечается, что пограничники подняли тревогу, которая в итоге оказалась ложной. После уточнения обстоятельств дела жителю Польши выписали штраф и разрешили продолжить поездку.

«Хотя комментарий можно было бы расценить как шутку, деликатный контекст, в котором были произнесены слова — особенно в аэропорту с более строгими правилами безопасности — заставил офицеров оперативно вмешаться», — прокомментировали в Надоржанском отделении пограничной службы.

Ранее мы писали, что россиянка бросила в туалете турецкого аэропорта младенца и попыталась улететь в Москву.

Источник:TuWroclaw
Автор:Евгений Медведев
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