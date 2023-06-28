Опекуна загадочно пропавшего в Екатеринбурге шестилетнего мальчика проверили на полиграфе

Приемную мать загадочно пропавшего в Екатеринбурге шестилетнего ребенка проверили на детекторе лжи.

Об этом сообщает E1.ru.

Это был уже второй допрос опекунши. В первый раз женщина отвечала на вопросы представителей правоохранительных органов в день пропажи ребенка.

В настоящий момент опекун проходит по делу в качестве потерпевшей, ее причастность к пропаже ребенка не подтверждена. Приемная мать также прошла полиграф.

Подруга потерпевшей сообщила, что у опекунши случился нервный срыв из-за всего происходящего.

Напомним шестилетний мальчик из Екатеринбурга пропал утром 26 июня. В последний раз его видели на Вторчермете. Три дня ведутся поиски ребенка. Следствию также помогают волонтеры.

Ранее сообщалось, что у пропавшего ребенка был воображаемый друг, который говорил ему, что делать. Убегать из дома он начал полгода назад, но до этого его всегда удавалось найти. Также известно, что в семье усыновленного мальчика шестеро детей.